«Это системная ошибка и провал». Депутаты раскритиковали уборку снега в Рязани

Обсуждение вопроса заняло больше часа. Цифры, озвученные в отчете, вызвали вопросы у депутатов. На 5 февраля 2026 года израсходовали 7 238 кубометров песко-соляной смеси, 8 403,3 тонны соли. К 15 февраля из Рязани вывезли 133 тысячи кубометров снега. При этом, как отметил Наумов, на конец зимнего периода в распоряжении управления осталось всего 12 миллионов рублей, хотя для уборки города зимой 2026 года, в декабре, потребуется еще 40-50 миллионов.

В Рязанской городской думе на заседании комитета по вопросам ЖКХ обсудили ситуацию с уборкой города от снега. Там 19 февраля присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

По данным управления дорожного хозяйства и транспорта, за уборку автомобильных дорог отвечает МБУ «Дирекция благоустройства города». В зимний период на линию выходило до 130 единиц спецтехники, включая 16 мини-КДМ для очистки тротуаров. Центральные улицы, где проходят маршруты общественного транспорта, обрабатывали противогололедными средствами. В частном секторе и на межквартальных проездах работы выполняли подрядные организации по заявкам. Всего уборке от снега подлежат четыре миллиона м² территории, 2,3 миллиона из них содержит ДБГ.

Обсуждение вопроса заняло больше часа. Цифры, озвученные в отчете, вызвали вопросы у депутатов. На 5 февраля 2026 года израсходовали 7 238 кубометров песко-соляной смеси, 8 403,3 тонны соли. К 15 февраля из Рязани вывезли 133 тысячи кубометров снега. При этом, как отметил Наумов, на конец зимнего периода в распоряжении управления осталось всего 12 миллионов рублей, хотя для уборки города зимой 2026 года, в декабре, потребуется еще 40-50 миллионов.

Депутат Максим Мустафин задал вопрос, сколько спецтехники выезжало чистить улицы города. Прозвучали следующие цифры: накануне ночью в Рязани работали 15 единиц КДМ, четыре мини-КДМ, два снегопогрузчика, один мини-погрузчик, один погрузчик. Кроме того, улицы чистила не только техника ДБГ, привлекали частников: 83 самосвала, 25 погрузчиков, один автогрейдер.

«Не хватает водителей, механизаторов, дорожных рабочих. Причина — низкая заработная плата, которая не выдерживает конкуренции с коммерческими фирмами. Техника требует обновления: ежедневно на линию выезжает 16-20 машин, 10 из них через полчаса возвращаются из-за поломок. Износ некоторых машин — около 70%", — отвечал на вопросы депутатов Наумов.

Мустафин в своем выступлении раскритиковал мэрию. Об очистке около ОКБ и БСМП он сказал, что «там просто месиво».

«Вы не подготовились заранее. Вы не обозначили, что у вас не хватает сотрудников, что у вас нет для них зарплат, чтобы мы это заложили в бюджет. Что техника у вас не совсем готова, вы тоже не сказали. Места для вывоза снега вы подготовили? Нет.

С транспортом у нас вообще полный коллапс. У вас даже выходят единицы, у которых стекол нет. Люди стоят по два часа в -25°C на улице в ожидании автобусов. Это системная ошибка. Провал работы администрации. Если зимой нет снега — у вас все замечательно. Как только снег пошел — все», — сказал депутат.

Депутат Роман Калинин пригласил на заседание представителя управляющей компании с улицы Березовой. Мужчина рассказал, что подрядная организация, выигравшая тендер на уборку их микрорайона, за всю зиму появилась буквально один раз.

«У нас 12 девятиэтажных домов, дети идут в школу и детский сад, падают на льду, женщины ломают ноги. Тротуары не чищены, дорога — в колеях. Мы вынуждены нанимать трактора за свой счет, но это капля в море», — сказал он.

Похожая ситуация была и в других районах. Депутат Эвелина Волкова упомянула улицу Ушинского в Октябрьском районе. Там после снегопадов общественный транспорт с трудом разъезжался на узкой дороге, создавались аварийные ситуации. На ее вопросы, есть ли нормативы, через сколько дней после снегопада должны быть очищены улицы с маршрутами, Дмитрий Наумов ответил уклончиво:

«Нормативное время уборки должно быть подтверждено нормативным финансированием. О нем я говорить не буду».

Отдельно обсудили ситуацию на Московском шоссе, где после снегопада образовалась наледь. Чиновник объяснил, что противогололедная смесь работает только до -10°C и действует около шести часов. Вечером очистка дороги была затруднена из-за пробок, за это время снег уплотнялся, и убрать его становилось сложнее.

«Здесь действует совокупность факторов: большое количество снега, сильный мороз, вечерние пробки — все это привело к тому, что мы сейчас убираем наледь грейдером», — пояснил представитель администрации.

Депутаты вновь раскритиковали систему управления.

«Вы в ноябре заявляете, что администрация к зиме готова, 160 единиц техники наготове. А по факту на линию выходит 20-23 машины. Люди читают соцсети, видят расхождения — и доверие падает», — отмечали в своих выступлениях они.

В ответ прозвучало, что вся техника оснащена системой ГЛОНАСС, данные о работе можно предоставить за любой день, а план уборки формируется ежедневно с учетом обращений граждан и мониторинга соцсетей. Однако депутаты настаивали, что нужна не реакция на жалобы, а четкий публичный график работ, чтобы жители понимали, когда и где будет убрано.

«Надо не замалчивать проблему, а решать ее на этапе формирования бюджета. Администрация должна выходить с инициативами, мы готовы помогать, разговаривать с губернатором, искать дополнительные ресурсы. Но ждать, пока все растает, — не выход», — заявил депутат Александр Сидоров.

Ранее редакция РЗН. Инфо публиковала репортаж с фото «очищенных» улиц из всех районов города.