Депутаты гордумы обсудили проблемы уборки снега в Рязани

Заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов рассказал, что для уборки города от снега ежесуточного работают более 200 единиц техники и до 100 человек. К расчистке тротуаров и остановочных пунктов привлекают и осужденных лиц. Однако, по словам Наумова, в Рязани сохраняется проблема с кадрами, не хватает рабочих для уборки снега. «Те меры, которые мы предпринимаем по увеличению фонда оплаты труда, ограничены нашей возможностью финансирования. Естественно, мы не выдерживаем конкуренции по оплате труда с Москвой и частными предпринимателями, которые больше платят», — заявил Дмитрий Наумов.

Он отметил, что для уборки города не хватает 16 сотрудников, а общее число рабочих составляет 595 человек. По словам Наумова, при данных показателях увеличивать фонд оплаты труда нецелесообразно. Он уточнил, что для решения проблемы нехватки рабочих проводились встречи со студентами рязанских колледжей и техникумов. В результате этого некоторые ребята согласились сотрудничать и проходить практику.

Кроме того, депутаты обратили внимание и на качество очистки от снега дорог и тротуаров. Отмечается, что с начала зимнего периода из Рязани вывезли более 49 тысяч кубометров снега. По словам Наумова, в дирекции благоустройства города есть шесть снегопогрузчиков, из них пять — исправны, но из-за нехватки механизаторов работают максимум три.

Руководитель ДБГ Рязани Александр Тарасиков уточнил, что уборка снега осложняется припаркованными вдоль дорог автомобилями. По его словам, даже заранее размещенные в домовых чатах и на сайте администрации объявления о предстоящих работах не гарантируют, что все владельцы уберут свои машины. Во время уборки снега припаркованные автомобили проходится перемещать, из-за чего увеличивается количество затраченного времени.

Ранее в пресс-службе УФСИН сообщили, убирать снег в городе помогают осужденные, отбывающие наказание в исправительных центрах Рязанской области. Более 80 человек трудятся в дирекции по благоустройству. Они расчищают остановки от снега, обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами.

Напомним, губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что «федеральные и региональные дороги убирались удовлетворительно, муниципальные — не везде, тротуары убрали неудовлетворительно». Он также поручил усилить контроль за управляющими компаниями.