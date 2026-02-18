В Рязани автобус вышел на маршрут без стекла

Рязанцы сообщили, что в маршрутке № 90 не было стекла. «При посадке пассажиров водитель никого не предупреждал, что он едет без стекла. Уже ехавшие в автобусе люди предупреждали входящих не садиться у окна этого „кабриолета“. Но так как народа было довольно много, суровые рязанские мужчины в мороз -20 садились у этого окна», — рассказали пассажиры. Отмечается, что водитель решил высадить всех пассажиров за две остановки до конечной. «Когда закончится этот беспредел водителей коммерческих (да и муниципальных тоже) маршрутов, которые считают, что они возят жителей города на своем личном автомобиле. Когда хотят, выходят на маршрут, когда хотят, заканчивают работать, где хотят, высаживают пассажиров», — заключила рязанка.

