В Рязани на приговор по делу о хищении 15 млн на закупке техники подали кассацию

В Рязани на приговор осужденных по делу о хищении 15 миллионов рублей при закупке коммунальной техники подали кассационную жалобу. Информация опубликована в карточке дела на сайте Железнодорожного районного суда. Отмечается, что кассационная жалоба на вступивший в силу приговор поступила от адвоката. Суд ее зарегистрировал. Напомним, по данному делу признали виновными бывшего начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака, генерального директора петербургской компании ООО «ФГК» Евгения Алексеева, сотрудника фирмы-производителя коммунальной техники «Меркатор Холдинг» Артура Сидорова.

В Рязани на приговор осужденных по делу о хищении 15 миллионов рублей при закупке коммунальной техники подали кассационную жалобу. Информация опубликована в карточке дела на сайте Железнодорожного районного суда.

Отмечается, что кассационная жалоба на вступивший в силу приговор поступила от адвоката. Суд ее зарегистрировал.

Напомним, по данному делу признали виновными бывшего начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака, генерального директора петербургской компании ООО «ФГК» Евгения Алексеева, сотрудника фирмы-производителя коммунальной техники «Меркатор Холдинг» Артура Сидорова. Суд 14 июля 2025 года назначил им сроки лишения свободы в колонии общего режима и обязал выплатить штрафы.

В ходе заседаний Юрий Фурфурак заявлял, что вину признал частично, а о хищении денежных средств ничего не знал и был «путем обмана использован втемную».

Позже приговор обжаловали. Однако Рязанский областной суд оставил его без изменений.

Подробнее о задержании начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака и его подчиненных можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.