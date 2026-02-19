Рязань
Экс-советник Арцыбашев попросил рязанский суд об условно-досрочном освобождении
Экс-советник вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова Владимир Арцыбашев обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Информация опубликована в карточке дела Рязанского районного суда.

Ходатайство рассмотрели. В конце 2025 года суд его удовлетворил. Позже на данное решение подали жалобу, которую рассмотрят в Рязанском областном суде.

Напомним, приговор Владимиру Арцыбашеву вынесли в августе 2024 года. Его признали виновным по статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой лиц либо в особо крупном размере. Суд приговорил экс-советника к четырем годам условно с обязательными посещениями госорганов раз в месяц и штрафом в 500 тысяч рублей. Также в пользу правительства Рязанской области с него решили взыскать 15 миллионов 790 тысяч 16 рублей.

На приговор подала жалобу прокуратура. Областной суд в октябре 2024 года рассмотрел апелляцию и изменил условный срок на реальный. Арцыбашева отправили в колонию общего режима.

В 2020 году он принимал участие в махинациях при закупке уборочной техники для города, тогда рязанская мэрия закупила специализированные машины на 63 миллиона рублей. Выяснилось, что техническое задание сделали специально под конкретную фирму, а цену контракта завысили.

С подробностями дела можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.