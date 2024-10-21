Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
11°
Втр, 22
13°
Срд, 23
14°
ЦБ USD 96.42 -0.73 19/10
ЦБ EUR 104.86 -0.9 19/10
Нал. USD 95.20 / 96.20 21/10 15:30
Нал. EUR 104.00 / 104.90 21/10 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла пе...
38 минут назад
60
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
3 часа назад
1 267
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
8 134
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
18 841
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Облсуд пересмотрел приговор экс-советнику Грекова Владимиру Арцыбашеву
Арцыбашева приговорили к реальному сроку на 4 года, мужчину взяли под стражу в зале суда.

Облсуд пересмотрел приговор экс-советнику Грекова Владимиру Арцыбашеву. Об этом сообщает «Вид сбоку».

Арцыбашева приговорили к реальному сроку на 4 года, мужчину взяли под стражу в зале суда.

Прокурор отметил, что вынесенный ранее приговор нельзя назвать законным, обоснованным и справедливым из-за его чрезмерной мягкости. Гособвинитель указала на то, что Арцыбашев исполнял одну из наиболее активных ролей в преступлении, именно он вовлек в него других участников. Также в представлении отмечалось, что Арцыбашев возместил лишь незначительную часть причиненного ущерба.

Ранее Арцыбашев получил условный срок. Прокуратура опротестовала это решение.

Напомним, следствие подозревало Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники для города в 2020 году. Тогда рязанская мэрия закупила шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд. Подробности дела можно прочитать в нашем сюжете.