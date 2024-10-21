Облсуд пересмотрел приговор экс-советнику Грекова Владимиру Арцыбашеву

Арцыбашева приговорили к реальному сроку на 4 года, мужчину взяли под стражу в зале суда.

Облсуд пересмотрел приговор экс-советнику Грекова Владимиру Арцыбашеву. Об этом сообщает «Вид сбоку».

Арцыбашева приговорили к реальному сроку на 4 года, мужчину взяли под стражу в зале суда.

Прокурор отметил, что вынесенный ранее приговор нельзя назвать законным, обоснованным и справедливым из-за его чрезмерной мягкости. Гособвинитель указала на то, что Арцыбашев исполнял одну из наиболее активных ролей в преступлении, именно он вовлек в него других участников. Также в представлении отмечалось, что Арцыбашев возместил лишь незначительную часть причиненного ущерба.

Ранее Арцыбашев получил условный срок. Прокуратура опротестовала это решение.

Напомним, следствие подозревало Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники для города в 2020 году. Тогда рязанская мэрия закупила шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд. Подробности дела можно прочитать в нашем сюжете.