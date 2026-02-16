Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-9°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 77.15 / 77.00 16/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 92.00 16/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
325
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
909
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 405
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 991
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
РКН дал комментарий на слова Боярского об урегулировании претензий к Telegram
Роскомнадзору нечего добавить по поводу ограничений, наложенных на мессенджер Telegram в России. Ведомство указало, что ранее опубликованная информация остается актуальной, передает «РИА Новости». Это заявление сделано на фоне недавних высказываний главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, который отметил, что Telegram должен предпринять «несколько шагов» для разрешения претензий со стороны российских властей. Боярский также добавил, что мессенджер поддерживает диалог с Роскомнадзором и частично удаляет запрещенный контент, однако делает это выборочно.

Роскомнадзору нечего добавить по поводу ограничений, наложенных на мессенджер Telegram в России. Ведомство указало, что ранее опубликованная информация остается актуальной, передает «РИА Новости».

Это заявление сделано на фоне недавних высказываний главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, который отметил, что Telegram должен предпринять «несколько шагов» для разрешения претензий со стороны российских властей.

Боярский также добавил, что мессенджер поддерживает диалог с Роскомнадзором и частично удаляет запрещенный контент, однако делает это выборочно.

Напомним, что 10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению работы Telegram, что привело к удвоению времени обработки запросов со стороны сервиса. Регулятор предупредил, что продолжит ограничения, если компания не разместит свои серверы в России и не начнет исполнять местное законодательство.