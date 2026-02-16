РКН дал комментарий на слова Боярского об урегулировании претензий к Telegram

Роскомнадзору нечего добавить по поводу ограничений, наложенных на мессенджер Telegram в России. Ведомство указало, что ранее опубликованная информация остается актуальной, передает «РИА Новости». Это заявление сделано на фоне недавних высказываний главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, который отметил, что Telegram должен предпринять «несколько шагов» для разрешения претензий со стороны российских властей. Боярский также добавил, что мессенджер поддерживает диалог с Роскомнадзором и частично удаляет запрещенный контент, однако делает это выборочно.

Напомним, что 10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению работы Telegram, что привело к удвоению времени обработки запросов со стороны сервиса. Регулятор предупредил, что продолжит ограничения, если компания не разместит свои серверы в России и не начнет исполнять местное законодательство.