Роскомнадзор подтвердил ограничения работы Telegram

Роскомнадзор подтвердил введенные ограничения в работе Telegram и заявил, что продолжит применять меры до выполнения требований российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В РКН заявили, что мессенджер не исполняет нормы законодательства, не обеспечивает должную защиту персональных данных и не принимает достаточных мер против мошенничества. По данным регулятора, Telegram и ряд других сервисов пока не устранили выявленные нарушения, поэтому ограничения сохранятся.

«Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.