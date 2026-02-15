В Госдуме рассказали о контактах Telegram с РКН

В Госдуме рассказали о контактах Telegram с РКН. Об этом в беседе с изданием «Фонтанка» заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

По его словам, администрация Telegram контактирует с РКН по поводу ограничений работы мессенджера, в отличие от WhatsApp*.

«Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно», — сказал он.

При этом Боярский задался вопросом, что мешает мессенджеру «сделать еще несколько шагов вперед», чтобы снять претензии и выстроить взаимодействие с РКН.

Он уточнил, что от нормальной работы Telegram отделяют следующие требования: удаление запрещенной информации (экстремизм, терроризм), сотрудничество с правоохранительными органами в раскрытии тяжких преступлений и локализация данных пользователей в России.

Напомним, жалобы на работу мессенджера поступали с 9 февраля. Позже стало известно, что Роскомнадзор начал замедлять Telegram. В Госдуме назвали причину ограничения работы.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.