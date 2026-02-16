РИА Новости: Telegram за сутки заблокировал более 200 тысяч групп и каналов

Отмечается, что с 23 января мессенджер заблокировал рекордное количество групп и каналов — 235 282. За этот период было закрыто 300 840 сообществ. Также с начала февраля блокировка коснулась еще 1 856 069 сообществ, в результате чего общее число заблокированных групп и каналов достигло 7 256 305. Из них 27 282 связаны с террористической деятельностью.

В воскресенье Telegram ограничил доступ к более чем 200 тысячам групп и каналов. Об этом сообщили РИА Новости.

Ранее в Госдуме рассказали о контактах Telegram с РКН.