Минтранс: эксперты проверили мост через Оку в Рязани на безопасность
Для изучения технического состояния моста через Оку эксперты провели диагностику данного сооружения. Работы выполнило ООО «Нормативно-Испытательный Центр «Мосты». В минтрансе РЗН. Инфо рассказали, что соответствующий отчет уже подготовлен и передан дирекции дорог Рязанской области для изучения. После ознакомления с выводами отчета станет известно, введут ли дополнительные ограничения движения транспорта на Солотчинском мосту. В минтрансе напомнили, что для предотвращения ухудшения качества объекта действуют некоторые меры: ограничение скорости движения по мосту до 50 км/ч, по правому ряду по направлению в Рязань — до 20 км/ч, а также ограничение движения грузовых автомобилей массой более 30 тонн.

Эксперты проверили мост через Оку в Рязани на безопасность. Информацию РЗН. Инфо предоставили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Для изучения технического состояния моста через Оку эксперты провели диагностику данного сооружения. Работы выполнило ООО «Нормативно-Испытательный Центр «Мосты». В минтрансе РЗН. Инфо рассказали, что соответствующий отчет уже подготовлен и передан дирекции дорог Рязанской области для изучения.

После ознакомления с выводами отчета станет известно, введут ли дополнительные ограничения движения транспорта на Солотчинском мосту.

В минтрансе напомнили, что для предотвращения ухудшения качества объекта действуют некоторые меры: ограничение скорости движения по мосту до 50 км/ч, по правому ряду по направлению в Рязань — до 20 км/ч, а также ограничение движения грузовых автомобилей массой более 30 тонн.

Напомним, на заседании регионального правительства в августе 2025 года глава минтранса Павел Супрун заявил, что к 20 октября эксперты должны предоставить отчет о техническом состоянии моста через Оку. Он призвал автомобилистов быть бдительнее, чтобы избежать образования заторов на мосту из-за ДТП.

При этом губернатор Павел Малков уточнил, что покрытие на сооружении поменять нельзя из-за его ухудшающегося состояния.

Летом в региональном минтрансе сообщили, что мост через Оку находится в предаварийном состоянии после выхода из строя деформационного шва.