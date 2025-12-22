Проект ремонта деформационного шва Солотчинского моста обойдется в 800 тысяч

Согласно документации, подрядчик должен разработать проект ремонта мостового перехода через Оку на автодороге «Спас-Клепики-Рязань». В срок до 27 февраля 2026 года разработчику нужно согласовать все основные проектные решения с заказчиком — «Дирекцией дорог Рязанской области». Подрядчику для проектно-изыскательных работ предоставят в том числе техотчет по результатам обследования объекта, выполненный ООО «НИЦ «МОСТЫ» в 2025 году. Проект должен быть готов до 1 июня 2026 года.

Разработка проекта ремонта деформационного шва Солотчинского моста обойдется в 879 тысяч 884 рубля. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

Напомним, 29 июля 2025 года вышел из строя деформационный шов — одна из ключевых деталей сооружения. В минтрансе заявляли, что мост находится в предаварийном состоянии.

Эксперты должны предоставить отчет о техническом состоянии моста через Оку.