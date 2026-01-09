Малков выступил с заявлением в связи с сильным снегопадом в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил с заявлением в связи с сильным снегопадом. Пост об этом 9 января опубликован у него в соцсетях.

«В Рязанской области сохраняются крайне неблагоприятные погодные условия: снегопад, метель и гололёд. Коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. К уборке привлечена техника предприятий и организаций региона», — отметил губернатор.

Он поручил главам муниципалитетов и региональному минтрансу обеспечить своевременную уборку и обработку улиц, дорог и тротуаров.

«Госжилинспекции поручено усилить контроль за работой управляющих компаний. Дворовые территории и подходы к подъездам должны быть приведены в порядок без задержек.

Отдельная задача — ежедневно информировать жителей о выполненных работах», — сказал Малков.

Он призвал водителей и пешеходов быть внимательными.

Напомним, 9 января на Центральную Россию, в том числе на Рязанскую область, обрушился балканский циклон «Фрэнсис». В Рязани и области введен режим повышенной готовности.