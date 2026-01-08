Режим повышенной готовности введен на территории Рязанской области

Режим повышенной готовности введен на территориях Касимовского, Захаровского и Клепиковского округов. Причина — ухудшение погодных условий. Как уточнил глава Касимовского округа Иван Бахилов в своих соцсетях, коммунальные предприятия и службы переведены на усиленный режим работы. Увеличено количество дежурных бригад, подготовлена дополнительная техника и ресурсы для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации. Ранее стало известно, что на Рязанскую область обрушится сильнейший за 70 лет снегопад. Позже МЧС предупредило, что 8 и 9 января в регионе ожидаются снежные заносы, сильный снег, метель, ледяной дождь, гололедица.

