Режим повышенной готовности введен на территории Рязанской области. Соответствующие распоряжения опубликованы в соцсетях райадминистраций.
Режим повышенной готовности введен на территориях Касимовского, Захаровского и Клепиковского округов.
Причина — ухудшение погодных условий.
Как уточнил глава Касимовского округа Иван Бахилов в своих соцсетях, коммунальные предприятия и службы переведены на усиленный режим работы. Увеличено количество дежурных бригад, подготовлена дополнительная техника и ресурсы для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации.
Ранее стало известно, что на Рязанскую область обрушится сильнейший за 70 лет снегопад.
Позже МЧС предупредило, что 8 и 9 января в регионе ожидаются снежные заносы, сильный снег, метель, ледяной дождь, гололедица.