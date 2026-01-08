Мэр Борис Ясинский ввел в Рязани режим повышенной готовности

В Рязани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Соответствующее распоряжение в четверг, 8 января, подписал глава горадминистрации Борис Ясинский. Режим повышенной готовности введен с 17:00. «Аварийно-спасательная служба переводится на усиленный режим работы. Усилены аварийные бригады и подготовлены временные схемы подключения энергоресурсов. Все службы жизнеобеспечения города готовы к оперативной ликвидации последствий непогоды», — заверили в мэрии. Ранее режим повышенной готовности из-за снегопада ввели в муниципальных образованиях региона.