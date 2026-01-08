Рязань
На Рязанскую область обрушится сильнейший за 70 лет снегопад
9 января на Центральную Россию, в том числе на Рязанскую область, обрушится балканский циклон «Фрэнсис». Он принесет в регионы сильнейшие снегопады, которых не было 70 лет, сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своих соцсетях. По его словам, атмосферный вихрь пройдет почти 2 000 километров. «Это будет самый настоящий снежный буран, в самом эпицентре которого окажутся Тульская, Калужская, Рязанская, Нижегородская и юг Московской области, где за 24 часа местами выпадет до 48-53 мм осадков, что больше, чем вся январская норма небесной влаги», — сообщил Тишковец.

9 января на Центральную Россию, в том числе на Рязанскую область, обрушится балканский циклон «Фрэнсис». Он принесет в регионы сильнейшие снегопады, которых не было 70 лет, сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своих соцсетях.

По его словам, атмосферный вихрь пройдет почти 2 000 километров. В Москве в период с 6:00 до 18:00 9 января прогнозируются аномальные снегопады. Ожидается, что за сутки выпадет до 33 мм осадков. Снежный покров вырастет более чем в 1,5 раза.

Такие показатели, по словам метеоролога, близки к рекордным для 9-го января, такого не было минимум 70 лет. При этом температура воздуха понизится до −9…−12.

«Это будет самый настоящий снежный буран, в самом эпицентре которого окажутся Тульская, Калужская, Рязанская, Нижегородская и юг Московской области, где за 24 часа местами выпадет до 48-53 мм осадков, что больше, чем вся январская норма небесной влаги», — сообщил Тишковец.

Он уточнил, что 10 января снегопады «ослабеют».

Ранее Роскосмос показал фото циклона, надвигающегося на ЦФО.