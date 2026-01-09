Циклон «Фрэнсис» засыпал снегом Рязань. Фоторепортаж с городских улиц

В пятницу, 9 января, Рязань накрыл балканский циклон «Фрэнсис», который принес сильнейший за 70 лет снегопад. Высота сугробов достигла 28 сантиметров. Редакция РЗН. инфо публикует фоторепортаж с заснеженных улиц.

Несмотря на работу коммунальных служб, проезжая часть и тротуары расчищены частично, на дорогах образована «каша».

Второстепенные улицы в основном завалены снегом, как и парковки.

Некоторые рязанцы вышли сами расчищать дороги.

Напомним, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. К уборке привлечена техника предприятий и организаций региона.