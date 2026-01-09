Ночью циклон «Фрэнсис» принес в Рязанскую область 25 мм снега

Аномальные снегопады также прошли в Москве, Подмосковье, Калужской, Орловской, Тульской, Курской, Липецкой, Брянской, Нижегородской, Владимирской областях. По словам метеоролога, осадки продолжат выпадать в течение дня. Ранее стало известно, что 9 января на Центральную Россию, в том числе на Рязанскую область, обрушится балканский циклон «Фрэнсис». Он принесет в регионы сильнейшие снегопады, которых не было 70 лет.

В Рязанской области за ночь выпало 25 мм снега. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своих соцсетях.

Аномальные снегопады также прошли в Москве, Подмосковье, Калужской, Орловской, Тульской, Курской, Липецкой, Брянской, Нижегородской, Владимирской областях.

По словам метеоролога, осадки продолжат выпадать в течение дня.

Позже Тишковец сообщил, что к утру высота сугробов в Рязани достигла 28 см.

Ранее стало известно, что 9 января на Центральную Россию, в том числе на Рязанскую область, обрушится балканский циклон «Фрэнсис». Он принесет в регионы сильнейшие снегопады, которых не было 70 лет.