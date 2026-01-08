Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
Птн, 09
Сбт, 10
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.65 / 81.00 08/01 11:20
Нал. EUR 93.03 / 95.19 08/01 11:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
4 часа назад
801
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
Вчера 15:00
504
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 735
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
829
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
McDonald’s зарегистрировала еще один товарный знак в России
Как следует из документов Роспатента, компания подала заявки в декабре 2024 года. В январе 2026 года ведомство решило зарегистрировать товарный знак «МакФлурри». Отмечается, что он может использоваться для продажи мороженого. Компания получила исключительное право на него до 28 декабря 2034 года.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s зарегистрировала еще один товарный знак в России. Об этом 8 января сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Как следует из документов ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент решил зарегистрировать товарный знак «МакФлурри». Отмечается, что он может использоваться для продажи мороженого.

Компания получила исключительное право на товарный знак до 28 декабря 2034 года.

Напомним, McDonald’s приостановил работу в России в марте 2022 года. В ноябре 2025 года Роспатент зарегистрировал товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка», в декабре — слоган «I'm lovin' it».