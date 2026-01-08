McDonald’s зарегистрировала еще один товарный знак в России

Как следует из документов Роспатента, компания подала заявки в декабре 2024 года. В январе 2026 года ведомство решило зарегистрировать товарный знак «МакФлурри». Отмечается, что он может использоваться для продажи мороженого. Компания получила исключительное право на него до 28 декабря 2034 года.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s зарегистрировала еще один товарный знак в России. Об этом 8 января сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Напомним, McDonald’s приостановил работу в России в марте 2022 года. В ноябре 2025 года Роспатент зарегистрировал товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка», в декабре — слоган «I'm lovin' it».