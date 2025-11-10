McDonald’s зарегистрировала в России два товарных знака

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s зарегистрировала в России два товарных знака. Об этом 10 ноября сообщило РИА Новости.

Компания подавала заявки в Роспатент в декабре 2024 года. В 2025 году ведомство решило зарегистрировать товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка».

Они могут использоваться для продажи бургеров с говядиной и предоставления услуг доставки продукции в России.

Напомним, McDonald’s приостановил работу в России в марте 2022 года.