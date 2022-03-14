В McDonald’s подтвердили временную приостановку работы с 14 марта

Ранее сообщалось, что рестораны в Рязани продолжают функционировать.

В сети ресторанов McDonald’s подтвердили временную приостановку работы в понедельник, 14 марта. Об этом передало ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

По его словам, некоторые предприятия общественного питания работают последний день, поскольку завершают производство. «В целом приостановка работы намечена на 14 марта», — сообщил журналистам представитель сети.

Напомним, ранее сообщалось, что рестораны McDonald’s продолжают работу в Рязани.