Корпорация McDonald’s зарегистрировала в Роспатенте свой слоган

Права на товарный знак будут закреплены за организацией до декабря 2034 года. В документах указаны продукты, для которых можно использовать бренд. Среди них сэндвичи, газированная вода, молочные напитки, соусы, десерты, кофе, картофель фри и другие товары. Также действие знака распространяется на услуги ресторанов и доставки еды и напитков.

