За ночь над Рязанской областью сбили еще один беспилотник

За ночь над Рязанской областью сбили еще один беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ. Напомним, прошлой ночью уничтожили БПЛА над территорией региона. Днем 5 января сбили еще шесть беспилотников. В статистике за вечер в Минобороны рассказали еще о двух.

