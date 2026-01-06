Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 037
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 2026 19:51
510
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
860
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 241
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
За ночь над Рязанской областью сбили еще один беспилотник
За ночь над Рязанской областью сбили еще один беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ. Напомним, прошлой ночью уничтожили БПЛА над территорией региона. Днем 5 января сбили еще шесть беспилотников. В статистике за вечер в Минобороны рассказали еще о двух.

За ночь над Рязанской областью сбили еще один беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Напомним, прошлой ночью уничтожили БПЛА над территорией региона. Днем 5 января сбили еще шесть беспилотников. В статистике за вечер в Минобороны рассказали еще о двух.