Ночью уничтожен БПЛА над территорией Рязанской области

В течение прошедшей ночи с 23:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области, сообщили в Минобороны России.

Отметим, 4 и ночью 5 января всего в Рязанской области уничтожили 28 беспилотников.