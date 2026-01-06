Над Рязанской областью сбили два беспилотника

Над Рязанской областью в период с 20:00 до 23:00 сбили два беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего над территорией России уничтожили 55 украинских БПЛА. 31 — над территорией Брянской области, 11 — над Ростовской областью, 3 — над Белгородской областью, по 2 — над Волгоградской области и Московской областями, в том числе 1, летевший на Москву, по 1 — над территорией Курской, Пензенской, Смоленской, Тульской областями. В РСЧС предупредили, что на сегодняшний момент в Рязанской области отменена угроза атаки БПЛА.

