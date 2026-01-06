Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-7°
Срд, 07
Чтв, 08
-3°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 80.00 / 81.07 06/01 11:20
Нал. EUR 93.50 / 95.00 06/01 11:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 037
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 2026 19:51
510
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
860
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 241
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Над Рязанской областью сбили два беспилотника
Над Рязанской областью в период с 20:00 до 23:00 сбили два беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего над территорией России уничтожили 55 украинских БПЛА. 31 — над территорией Брянской области, 11 — над Ростовской областью, 3 — над Белгородской областью, по 2 — над Волгоградской области и Московской областями, в том числе 1, летевший на Москву, по 1 — над территорией Курской, Пензенской, Смоленской, Тульской областями. В РСЧС предупредили, что на сегодняшний момент в Рязанской области отменена угроза атаки БПЛА.

Над Рязанской областью в период с 20:00 до 23:00 сбили два беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего над территорией России уничтожили 55 украинских БПЛА. 31 — над территорией Брянской области, 11 — над Ростовской областью, 3 — над Белгородской областью, по 2 — над Волгоградской области и Московской областями, в том числе 1, летевший на Москву, по 1 — над территорией Курской, Пензенской, Смоленской, Тульской областями.

В РСЧС предупредили, что на сегодняшний момент в Рязанской области отменена угроза атаки БПЛА.