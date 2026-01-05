Шесть БПЛА сбили в Рязанской области
Отмечается, что в период с 16.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них в Рязанской области сбили шесть беспилотников.
Напомним, в регионе объявлена угроза атаки БПЛА в 14:34.