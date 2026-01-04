В Рязанской области снова объявили опасность атаки БПЛА
Угрозу атаки беспилотниками объявили ранним утром 4 января в 5:28.
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА. Экстренное оповещение сделали в РСЧС.
Напомним, 3 января также объявляли беспилотную опасность в 18:46. Угроза действовала на территории Рязани и всей области. Ночью 4 января ее отменили.
Позднее стало известно, что в Рязанской области сбили 12 БПЛА. Губернатор прокомментировал атаку на регион.