В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Рязанской области объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили в РСЧС. Оповещение было опубликовано 3 января в 18:46. Угроза действует на территории Рязани и всей области.

В Рязанской области объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили в РСЧС.

Оповещение было опубликовано 3 января в 18:46. Угроза действует на территории Рязани и всей области.

Жителей призвали не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, рекомендовали зайти в ближайшее здание и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».