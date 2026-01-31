В Рязани начали рассматривать очередной иск к Игорю Грекову

Иск подал один из осужденных за мошенничество на 15,7 миллиона рублей при закупке коммунальной техники для города бизнесмен Евгений Алексеев. Предварительное судебное заседание отложили до 25 февраля 2026 года из-за отсутствия подтверждения о надлежащем извещении истца, ответчиков и третьих лиц о времени и месте слушания дела.

30 января 2026 года в Советском районном суде прошло предварительное судебное заседание по иску бизнесмена, осужденного за хищение 15 миллионов рублей при закупке коммунальной техники, Евгения Алексеева к бывшему вице-губернатору области Игорю Грекову и экс-советнику Владимиру Арцыбашеву о взыскании денежных средств в порядке регресса. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Евгений Алексеев — бывший гендиректор петербургской компании ООО «ФГК», осужденный по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники для Рязани. Летом 2025 года Железнодорожный районный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

В ходе апелляционного процесса Алексеев выступал с последним словом, рассказав о своей семье, о том, что его супруга нуждается в помощи, и выразив желание встретить рождение ребенка дома. Во время речи он не смог сдержать слез.

По тому же делу были осуждены сотрудник фирмы-производителя коммунальной техники Артур Сидоров (3,5 года колонии) и экс-начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак (4 года). В ноябре 2025 года Рязанский областной суд оставил приговоры без изменений, отклонив как жалобы защиты, так и требование прокуратуры об ужесточении наказаний.

Они выступают третьими лицами по этому иску.

Справка:

Если один из солидарных должников полностью возместил вред потерпевшему, он вправе обратиться в суд с регрессным требованием к другому (или другим) солидарному должнику — например, к непосредственному виновнику — и взыскать с него часть или всю сумму, которую уже заплатил.