В Рязани начали рассматривать очередной иск к Игорю Грекову

30 января 2026 года в Советском районном суде прошло предварительное судебное заседание по иску бизнесмена, осужденного за хищение 15 миллионов рублей при закупке коммунальной техники, Евгения Алексеева к бывшему вице-губернатору области Игорю Грекову и экс-советнику Владимиру Арцыбашеву о взыскании денежных средств в порядке регресса. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Предварительное судебное заседание отложили до 25 февраля 2026 года из-за отсутствия подтверждения о надлежащем извещении истца, ответчиков и третьих лиц о времени и месте слушания дела.
Напомним, Евгений Алексеев — бывший гендиректор петербургской компании ООО «ФГК», осужденный по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники для Рязани. Летом 2025 года Железнодорожный районный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.
В ходе апелляционного процесса Алексеев выступал с последним словом, рассказав о своей семье, о том, что его супруга нуждается в помощи, и выразив желание встретить рождение ребенка дома. Во время речи он не смог сдержать слез.
По тому же делу были осуждены сотрудник фирмы-производителя коммунальной техники Артур Сидоров (3,5 года колонии) и экс-начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак (4 года). В ноябре 2025 года Рязанский областной суд оставил приговоры без изменений, отклонив как жалобы защиты, так и требование прокуратуры об ужесточении наказаний.
Они выступают третьими лицами по этому иску.
Справка:
Если один из солидарных должников полностью возместил вред потерпевшему, он вправе обратиться в суд с регрессным требованием к другому (или другим) солидарному должнику — например, к непосредственному виновнику — и взыскать с него часть или всю сумму, которую уже заплатил.