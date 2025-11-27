В Рязани фигуранты дела о хищении 15 млн выступили с последним словом в суде

На прениях все трое фигурантов отказались от выступления. За них высказывались защитники. Адвокат гендиректора петербургской компании ООО «ФГК» Евгения Алексеева заявил, что по сей день не понимает участия своего доверителя в «так называемой схеме», участие в которой вменяет ему гособвинитель. Защитник Алексеева попросил суд приговор отменить и вернуть следователю. Адвокат Артура Сидорова назвала позицию прокуратуры об организации преступной группы неубедительной. «Я призываю не забывать о том, что за сухими цифрами этого дела стоят живые люди и их семьи. Прошу проявить суд гуманность», — сказала защитник.

В Рязани фигуранты дела о хищении 15 миллионов при закупке коммунальной техники для города выступили с последним словом. На заседании в облсуде 27 ноября была корреспондент РЗН. Инфо.

Перед заседанием фигурантов — гендиректора петербургской компании ООО «ФГК» Евгения Алексеева, сотрудника фирмы-производителя коммунальной техники Артура Сидорова и экс-начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака — вывели на экран для ВКС в зал суда из СИЗО. Родственникам и адвокатам дали возможность коротко переговорить с ними. Артур Сидоров спросил у защитников, какое у них настроение. Те ответили, что «боевое».

Когда журналисты фотографировали экран для иллюстрации материала, один из адвокатов высказался: «Начинается… шоу «за стеклом».

На прениях все трое фигурантов отказались от выступления. За них высказывались защитники.

Адвокат гендиректора петербургской компании ООО «ФГК» Евгения Алексеева заявил, что по сей день не понимает участия своего доверителя в «так называемой схеме», участие в которой вменяет ему гособвинитель. Защитник Алексеева попросил суд приговор отменить и вернуть следователю.

Адвокат Артура Сидорова назвала позицию прокуратуры об организации преступной группы неубедительной.

«Я призываю не забывать о том, что за сухими цифрами этого дела стоят живые люди и их семьи. Прошу проявить суд гуманность», — сказала защитник.

Она также пояснила, что просит снизить срок своему подзащитному и отменить штрафную часть наказания — при таком раскладе Сидоров выйдет на свободу, в связи с отбытием полного срока, пока длилось расследование и суды.

Защитник бывшего начальника управления благоустройства города Юрия Фурфурака заявил, что просит переквалифицировать обвинение на «халатность» и в связи с истекшими сроками давности преступления отпустить экс-чиновника.

В последнем слове Евгений Алексеев рассказал о своей семье — о том, что его супруга нуждается в помощи, что он хотел бы встретить рождение ребенка дома. Во время речи Евгений Алексеев не смог сдержать слез.

Сидоров попросил о справедливом решении. Заявил, что не преступник, что сотрудничал со следствием, о том, что возместил ущерб. Он также рассказал о семье, он попросил суд не лишать своих детей отца.

Юрий Фурфурак рассказал, что, работая в мэрии, всегда выполнял свои должностные обязанности ответственно.

«Все мои действия, несмотря на время суток, дни недели, праздничные дни, были направлены на благо жителей города», — сказал Фурфурак.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, на прошлых заседаниях по апелляции защитники осужденных обращали внимание на то, что техника приобретена и работает на благо города. Бывший начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак сообщил, что вину на допросе признал частично, а о хищении денежных средств не знал.

В свою очередь прокурор отметил, что оснований для смягчения приговора нет. По его словам, решение суда следует изменить и усилить назначенное наказание.

Напомним, в июле Железнодорожный районный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве при закупке коммунальной техники. Гендиректору петербургской компании ООО «ФГК» Евгению Алексееву назначили наказание в четыре года лишения свободы в тюрьме общего режима и выплату штрафа в размере 500 тысяч рублей. Сотрудник фирмы-производителя коммунальной техники Артур Сидоров получил 3,5 года лишения свободы в тюрьме общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Экс-начальнику управления благоустройства Юрию Фурфураку назначили четыре года лишения свободы в тюрьме общего режима и штраф — 400 тысяч рублей.

Фигурантов обвиняли в хищении 15,7 миллионов рублей при закупке коммунальной техники для Рязани.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.