Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
-12°
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-17°
ЦБ USD 76.03 -0.24 30/01
ЦБ EUR 90.98 -0.32 30/01
Нал. USD 76.07 / 76.50 30/01 13:55
Нал. EUR 90.57 / 91.70 30/01 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 091
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 824
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 098
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 488
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцам объяснили, почему они ждут общественный транспорт по часу
Как рассказали журналистам «Оки» рязанцы, в часы пик время ожидания доходит до часа. О жалобах в УРТ знают. Кондукторы и водители винят технику, она, как сообщили в сюжете, постоянно ломается. Из строя у автобусов чаще всего выходят двигатели, а у «Адмиралов» — аккумуляторы. «Машины ломаются, чаще всего электроника ломается в троллейбусах и замерзают системы из-за мороза. Если мастер говорит, что ремонт будет долгим, мы берем другой троллейбус», — рассказала водитель троллейбуса. Также в сюжете отметили еще одну причину задержек — нехватку водителей.

Рязанцам объяснили, почему они ждут общественный транспорт по часу. Сюжет об этом вышел на телеканале ГТРК «Ока».

Как рассказали журналистам «Оки» рязанцы, в часы пик время ожидания доходит до часа. О жалобах в УРТ знают. Кондукторы и водители винят технику, она, как сообщили в сюжете, постоянно ломается. Из строя у автобусов чаще всего выходят двигатели, а у «Адмиралов» — аккумуляторы.

«Машины ломаются, чаще всего электроника ломается в троллейбусах и замерзают системы из-за мороза. Если мастер говорит, что ремонт будет долгим, мы берем другой троллейбус», — рассказала водитель троллейбуса.

Как заявили в мэрии, на устранение неисправностей уходит в среднем от двух часов до семи дней. Ежедневно на линии должно работать 76 троллейбусов и 133 автобуса. Устаревший транспорт стараются заменить. В 2025 году на линию вышли 20 б/у автобусов и 40 троллейбусов из Вологды, Энгельса и Санкт-Петербурга.

Также в сюжете отметили еще одну причину задержек — нехватку водителей. Дефицит кадров составляет 26% среди водителей автобусов, среди водителей троллейбусов — 20%. Также ранее в мэрии заявляли, что на регулярность влияет комплекс причин, в том числе болезни сотрудников.

Помимо этого, в сюжете сообщили, что информационные табло не работают на большинстве остановок. Запчастей для ремонта нет, ответили в мэрии ГТРК «Оке». Например, электронное табло на остановке «Новоселов 54» повредили вандалы. Также рязанцы жаловались на неработающее табло на остановке «Кинотеатр Октябрь» со стороны ТЦ «21 век».