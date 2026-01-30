Рязанцам объяснили, почему они ждут общественный транспорт по часу

Как рассказали журналистам «Оки» рязанцы, в часы пик время ожидания доходит до часа. О жалобах в УРТ знают. Кондукторы и водители винят технику, она, как сообщили в сюжете, постоянно ломается. Из строя у автобусов чаще всего выходят двигатели, а у «Адмиралов» — аккумуляторы. «Машины ломаются, чаще всего электроника ломается в троллейбусах и замерзают системы из-за мороза. Если мастер говорит, что ремонт будет долгим, мы берем другой троллейбус», — рассказала водитель троллейбуса. Также в сюжете отметили еще одну причину задержек — нехватку водителей.

Как заявили в мэрии, на устранение неисправностей уходит в среднем от двух часов до семи дней. Ежедневно на линии должно работать 76 троллейбусов и 133 автобуса. Устаревший транспорт стараются заменить. В 2025 году на линию вышли 20 б/у автобусов и 40 троллейбусов из Вологды, Энгельса и Санкт-Петербурга.

Также в сюжете отметили еще одну причину задержек — нехватку водителей. Дефицит кадров составляет 26% среди водителей автобусов, среди водителей троллейбусов — 20%. Также ранее в мэрии заявляли, что на регулярность влияет комплекс причин, в том числе болезни сотрудников.

Помимо этого, в сюжете сообщили, что информационные табло не работают на большинстве остановок. Запчастей для ремонта нет, ответили в мэрии ГТРК «Оке». Например, электронное табло на остановке «Новоселов 54» повредили вандалы. Также рязанцы жаловались на неработающее табло на остановке «Кинотеатр Октябрь» со стороны ТЦ «21 век».