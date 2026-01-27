Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-8°
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
-2°
ЦБ USD 76.01 0.09 27/01
ЦБ EUR 90.29 1.23 27/01
Нал. USD 77.72 / 77.20 27/01 16:30
Нал. EUR 91.16 / 91.36 27/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 321
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 285
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 574
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мэрия: движение автобусов не по расписанию в Рязани связано с болезнью водителей
В горадминистрации назвали причины, почему общественный транспорт ходит не по расписанию. Комментарий поступил в ответ на жалобу рязанки в комментариях губернатора Павла Малкова. «К сожалению, на регулярность влияет комплекс причин: часть автобусов находится в ремонте, существует нехватка водителей, а также часть сотрудников болеет. Мы прилагаем усилия, чтобы исправить ситуацию, но это требует времени. Приносим извинения за доставленные неудобства. Работаем над тем, чтобы транспорт ходил стабильнее», — ответили в горадминистрации.

В горадминистрации назвали причины, почему общественный транспорт ходит не по расписанию. Комментарий поступил в ответ на жалобу рязанки в комментариях губернатора Павла Малкова.

Жительница микрорайона ДПР-5 обратилась к губернатору Рязанской области Павлу Малкову с жалобой на нарушение расписания автобуса № 21.

По ее словам, маршрутка практически перестала ходить в утренние часы пик. Автобусы, которые по графику должны отправляться в 8:45 и 9:15 с конечной остановки в ДПР-5, не отъезжают. Это вынуждает пассажиров делать пересадки или подолгу ждать другие маршруты — например, автобус № 27, отправляющийся в 9:30, из-за чего люди опаздывают на работу. Проблемы сохраняются и вечером.

«К сожалению, на регулярность влияет комплекс причин: часть автобусов находится в ремонте, существует нехватка водителей, а также часть сотрудников болеет. Мы прилагаем усилия, чтобы исправить ситуацию, но это требует времени. Приносим извинения за доставленные неудобства. Работаем над тем, чтобы транспорт ходил стабильнее», — ответили в горадминистрации.

Рязанцы уже не в первый раз сообщают о проблеме на конкретно этих маршрутках. Напомним, в декабре 2025 года жительница больше часа ждала на морозе приезда общественного транспорта на остановке «НИТИ», чтобы уехать домой после рабочего дня, но тот так и не приехал.