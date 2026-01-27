Мэрия: движение автобусов не по расписанию в Рязани связано с болезнью водителей

В горадминистрации назвали причины, почему общественный транспорт ходит не по расписанию. Комментарий поступил в ответ на жалобу рязанки в комментариях губернатора Павла Малкова. «К сожалению, на регулярность влияет комплекс причин: часть автобусов находится в ремонте, существует нехватка водителей, а также часть сотрудников болеет. Мы прилагаем усилия, чтобы исправить ситуацию, но это требует времени. Приносим извинения за доставленные неудобства. Работаем над тем, чтобы транспорт ходил стабильнее», — ответили в горадминистрации.

Жительница микрорайона ДПР-5 обратилась к губернатору Рязанской области Павлу Малкову с жалобой на нарушение расписания автобуса № 21.

По ее словам, маршрутка практически перестала ходить в утренние часы пик. Автобусы, которые по графику должны отправляться в 8:45 и 9:15 с конечной остановки в ДПР-5, не отъезжают. Это вынуждает пассажиров делать пересадки или подолгу ждать другие маршруты — например, автобус № 27, отправляющийся в 9:30, из-за чего люди опаздывают на работу. Проблемы сохраняются и вечером.

Рязанцы уже не в первый раз сообщают о проблеме на конкретно этих маршрутках. Напомним, в декабре 2025 года жительница больше часа ждала на морозе приезда общественного транспорта на остановке «НИТИ», чтобы уехать домой после рабочего дня, но тот так и не приехал.