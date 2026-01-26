Рязанцы пожаловались на неработающее табло для транспорта на улице Новоселов

Рязанцы пожаловались на неработающее табло для транспорта на улице Новоселов. Комментарий опубликовали под постами губернатора Павла Малкова.

Речь идет об электронном табло на остановке «Кинотеатр Октябрь» со стороны расположения ТЦ «21 век».

В мэрии пообещали уточнить актуальную информацию по этому вопросу в профильном управлении и предоставить ответ в течение недели.

В декабре 2025 года сообщали, что электронное табло на остановке «Новоселов 54» повредили вандалы.

Также в рязанцам объясняли сбои в системе отслеживания общественного транспорта