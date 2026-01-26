Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 756
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 247
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 212
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 479
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Рязанцы пожаловались на неработающее табло для транспорта на улице Новоселов
Рязанцы пожаловались на неработающее табло для транспорта на улице Новоселов. Комментарий опубликовали под постами губернатора Павла Малкова.

Речь идет об электронном табло на остановке «Кинотеатр Октябрь» со стороны расположения ТЦ «21 век».

В мэрии пообещали уточнить актуальную информацию по этому вопросу в профильном управлении и предоставить ответ в течение недели.

В декабре 2025 года сообщали, что электронное табло на остановке «Новоселов 54» повредили вандалы.

Также в рязанцам объясняли сбои в системе отслеживания общественного транспорта