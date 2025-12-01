Электронное табло на остановке «Новоселов 54» повредили вандалы

Девушка в соцсетях сообщила, что табло на остановке Новоселов 54 не работает уже около полугода. В мэрии рассказали, что табло повредили вандалы — для починки необходимо заменить два источника питания, установить стекло на экран, а также боковую панель. «Ремонт указанного табло включили в список на 2026 год», — сообщили в горадминистрации.

