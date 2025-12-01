Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
528
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
716
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 253
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
920
Электронное табло на остановке «Новоселов 54» повредили вандалы
Девушка в соцсетях сообщила, что табло на остановке Новоселов 54 не работает уже около полугода. В мэрии рассказали, что табло повредили вандалы — для починки необходимо заменить два источника питания, установить стекло на экран, а также боковую панель. «Ремонт указанного табло включили в список на 2026 год», — сообщили в горадминистрации.

Электронное табло на остановке «Новоселов 54» повредили вандалы. Информацию сообщили в горадминистрации в ответ на жалобы рязанки в понедельник, 1 декабря.

Девушка в соцсетях сообщила, что табло на остановке Новоселов 54 не работает уже около полугода. В мэрии рассказали, что табло повредили вандалы — для починки необходимо заменить два источника питания, установить стекло на экран, а также боковую панель.

«Ремонт указанного табло включили в список на 2026 год», — сообщили в горадминистрации.