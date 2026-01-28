В парке Гагарина в Рязани в третий раз разрешили строить храм

Комиссия по землепользованию и застройке Рязани в третий раз одобрила использование части парка Гагарина в Приокском для строительства храма святого Романа Рязанского (участок 4673 м² на улице Октябрьской в зоне лесопарков). Несмотря на 77 замечаний и протесты 17 жителей, указывавших на юридические и экологические нарушения, комиссия отклонила возражения, отметив, что застройка затронет лишь небольшую часть парка и «впишется в ландшафт без ущерба экологии». Парк останется важным местом отдыха для трёх районов. Сторонники выделяли духовное и культурное значение храма, улучшение доступа к религиозным услугам и создание благоустроенной зоны с аллеями и фонтанами вокруг него.

Комиссия по землепользованию и застройке города Рязани в третий раз разрешила использование части парка Гагарина в Приокском для постройки храма. Соответствующий документ опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Участок площадью 4673 м², расположенный по улице Октябрьской в зоне городских лесов и лесопарков, рекомендовано предоставить для размещения объекта для «осуществления религиозных обрядов». Как следует из писем жителей, направленных в комиссию, речь идет о строительстве храма в честь святого Романа Рязанского.

Как указано в заключении, в ходе общественных обсуждений в комиссию поступило 77 замечаний и предложений. 17 человек выступили против застройки парка. Среди аргументов — юридический: участок образован на территории парка, относящейся одновременно к землям общего пользования и рекреационной зоне, а потому, по мнению жителей, не может быть предоставлен конкретному лицу, даже религиозной организации.

Жители микрорайона подчеркнули, что парк Гагарина, разбитый более 70 лет назад, остается единственным местом отдыха для трех районов города — Канищево, Приокский и Недостоево. Здесь расположена специально обустроенная площадка для выгула собак, проходят круглогодичные занятия спортом, проводятся развлекательные мероприятия.

Противники стройки писали о вырубке зеленых насаждений, шуме и грязи от строительной техники, а также неясности с переносом инженерных сетей. Отдельно были упомянуты учителя, ученики и родители лицея № 52, для которых дополнительный шум может нарушить учебный процесс.

Комиссия отклонила эти возражения, указав, что территория храма удалена от мест проведения праздничных мероприятий, задействована будет лишь небольшая часть парка, а современные архитектурные решения позволят «органично вписать храм в ландшафт без ущерба для экологии».

Сторонники строительства в письмах подчеркивали духовную и воспитательную значимость храма, его роль в укреплении семейных ценностей и сохранении культурного наследия. Комиссия сочла эти аргументы обоснованными, отметив, что храм повысит доступность религиозных услуг для пожилых людей и семей с детьми, а также может стать центром композиции благоустроенной зоны — вокруг него планируется создать аллеи, зоны отдыха, фонтаны и цветники.

Напомним, это уже третье разрешение на строительство храма в парке Гагарина. Первое разрешение — в 2011 году — отменили после пикетов местных активистов, выступивших за сохранение единственного парка в районе.

Второе разрешение отменили в ноябре 2025 года: власти Рязани отказались от идеи строительства после проверки исполнения требований законодательства.

Уже в конце декабря 2025 года публичные обсуждения были объявлены вновь.

Весной 2025 года редакция РЗН. Инфо разбиралась в проблеме. Корреспондент спрашивала мнение о строительстве местных жителей. Оно разделилось — кто-то был «за», кто-то «против». Тогда же выяснилось, что Рязанская епархия не располагает исчерпывающей информацией о проекте: неизвестны инвестор, сроки строительства, размеры будущего здания, а также имя будущего настоятеля и в честь какого святого планируется возвести храм.

Сейчас же, судя по письмам рязанцев в комиссию, которые выступали за стройку храма, стало известно, что на территории парка Гагарина в Приокском планируется построить православный храм в честь Романа Рязанского.

Фото: скриншот кадастровой карты.