В Рязани снова объявили публичные обсуждения для стройки храма в парке Гагарина

После проверки соблюдения требований градостроительного законодательства главуправления архитектуры Рязанской области и отказа властей от идеи построить храм в Приокском районе, в Рязани снова объявили публичные обсуждения для строительства храма в парке Гагарина. Информацию об этом опубликовали в газете «Рязанские ведомости» 26 декабря. Общественные обсуждения пройдут до 19 января 2026 года. Предлагается проект решения о предоставлении на условно разрешенный вид использования участка площадью 4 673 квадратных метра — это участок той же площади, что и одобряли в прошлый раз под использование для религиозных обрядов. Обращение подало управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.

Напомним, решение о строительстве храма в парке Гагарина принимали уже дважды. Первое отменили после пикетов активистов в 2011 году. Второе — совсем недавно после проверки, о подробностях которой не сообщалось.

Подробнее о том, что местные жители думают о стройке храма в единственном большом парке в районе, можно прочитать в публикации РЗН. инфо.

Фото — скриншот кадастровой карты.