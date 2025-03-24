«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строительстве церкви в парке Гагарина

Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в районе совсем нет церквей. В 2024 году власти решили исправить эту ситуацию и провели публичные слушания, а после депутаты вынесли положительный вердикт. Стоит отметить, что это уже не первая попытка возвести церковь на территории парка. Предыдущая обернулась настоящим провалом. В этот раз мнения людей разделились: одни поддерживают инициативу, считая, что храм станет важным духовным центром для района, другие же выражают опасения, что это может негативно сказаться на экологии и благоустройстве парка.

— А где строить-то будут?

— Скорее всего как тогда хотели. Вместо театра, Володь.

— Мы хоть на этой сцене можем концерты посмотреть, отдохнуть, потанцевать со стариками. Не буду я в эту церковь ходить.

— А вот я за! Району нужен храм, мы же в православной стране живем.

— Нет, не нужен тут храм!

— Да почему не нужен-то? Ты вот когда в последний раз на этих танцах в зеленом театре был?

— Каждое лето хожу. И буду ходить. Я против, девушка, так и запишите: не буду ходить в этот храм, если его построят.

— Володь, у тебя жена начнет ходить, и ты сразу за ее юбкой побежишь. В церкви же нет ничего плохого, особенно если высадят деревья вместо этих позорных пеньков.

Этот диалог состоялся между пенсионерами на одной из скамеек парка Гагарина в Приокском, когда журналист РЗН. инфо подошла спросить мнение местных жителей о строительстве церкви на территории зеленой зоны.

Действительно, если взглянуть на карту города, можно заметить, что в районе совсем нет церквей. В 2024 году власти решили исправить эту ситуацию и провели публичные слушания, а после депутаты вынесли положительный вердикт.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка возвести церковь на территории парка. Предыдущая обернулась настоящим провалом.

В этот раз мнения людей разделились: одни поддерживают инициативу, считая, что храм станет важным духовным центром для района, другие же выражают опасения, что это может негативно сказаться на экологии и благоустройстве парка.

Власти дали добро на храм без публичной огласки

27 ноября 2024 года на заседании комиссии по землепользованию и застройке поступило заявление о предоставлении разрешения на использование территории площадью 4 673 квадратных метров в поселке Приокском для религиозных обрядов с целью дальнейшего строительства храма.

Для прозрачности процесса и сбора мнений местных жителей с 13 по 27 декабря 2024 года проводили общественные обсуждения.

Информационные материалы к проекту должны были опубликовать на сайте администрации, однако они там до сих пор выглядят как скриншот с поисковой страницы.

Решение об изменении вида использования участка в Приокском приняли на комитете, позже депутаты его одобрили на заседании гордумы в конце 2024 года. При этом во время обсуждения власти не озвучивали, что храм намерены строить именно на территории парка Гагарина.

Отметим, на момент написания материала в мэрию не поступало заявлений о выдаче именно разрешения на строительство в парке Гагарина. Также в администрации рассказали, что им не поступало каких-либо жалоб на намерение строительства церкви.

На вопросы редакции РЗН. Инфо в Рязанской епархии не ответили, сославшись на то, что «строительство храма на указанной территории находится в состоянии рассмотрения». В запросе мы интересовались, готовы ли документы на строительство, когда их опубликуют, кто является инвестором проекта и каковы сроки возведения здания, а также его размеры.

У епархии не оказалось информации о будущем настоятеле храма, хотя обычно он бывает известен до начала строительства подобных объектов. Также неизвестно, в честь какого святого или церковного праздника планируют назвать храм.

«Разрабатывается необходимая документация. Дать исчерпывающие ответы на предложенные вами вопросы будет возможно по мере исполнения дорожной карты», — резюмировали в епархии.

Попытка строительства храма в 2011 году

14 лет назад жители Приокского в Рязани предложили альтернативное место для строительства храма, который также планировалось возвести в парке Гагарина.

На публичных слушаниях бизнесмен Артур Атакишиев представлял проект храмового комплекса с воскресной школой, но не смог ответить на вопросы о доступе строительной техники и влиянии на зеленую зону. Тогда в городе действовал мораторий на изменения в парках.

Противники строительства предложили обустроить на этом месте спортивную или детскую площадку.

Однако комиссия признала целесообразным строительство храма в парке и рекомендовала главе администрации Рязани разрешить использование участка за летним театром для этих целей.

На это последовал ответ общественности: рязанцы организовали пикет около ДК «Приокский», протестуя против строительства храма и призывая церковь прислушаться к общественному мнению.

Позже активисты собрались у здания администрации, где передали собранные подписи и обсудили с Атакишиевым вопросы о вырубке деревьев. Он заверял, что зеленые насаждения не пострадают, и подчеркивал важность церкви для духовного развития общества.

Активисты провели и общественное собрание, на котором собрались более полутора сотен рязанцев, включая ветеранов, экологов и местных жителей. Участники выступали за сохранение зеленой зоны и против любого строительства в парке. Эти положения были зафиксированы в протоколе, отосланном в городскую думу, администрацию Рязани и прокуратуру.

В итоге, из-за поднявшегося резонанса мэрия отказалась предоставлять разрешение на строительство.

Печальное благоустройство

Сейчас парк Гагарина местами выглядит грустно: по зеленым насаждениям прошлись беспощадными пилами, есть даже целые аллеи с пеньками вместо деревьев.

Днем в зеленой зоне прогуливается не очень много горожан: мамочки с колясками, школьники, возвращающиеся с учебы, пенсионеры.

Тут и там объекты разрисованы граффити. Надписи с признаниями в любви есть и на сцене зеленого театра, рядом с которым запланировали храм.

Некоторые скамейки для зрителей поломаны, между рядами разбросаны упаковки из-под еды, бетонный пол сцены частично деформирован.

Скейт-площадка, которую установили в рамках работ на 28 миллионов в 23-24 годах заржавела, покрыта рисунками, урны около нее сломаны. Мимо проезжали подростки на самокатах, поделились, что они площадкой даже летом не пользуются — слишком крутые подъемы, боятся «руки поломать».

В парке есть три детские и спортивные площадки, оборудование там исправно работает, дети развлекаются на горках, оформленных в «комической» тематике. Пожилые люди занимаются на спортивной площадке справа от ДК.

К вечеру в парке стало людно, появились собачники, которые пришли на специальную площадку. Одна из них высказалась категорически против храма около площадки.

«Мы эту площадку добивались годами, содержим ее в чистоте. С собакой негде погулять. Построят храм — это хорошее дело, я не отрицаю, но нам с собаками куда? Куда перенесут площадку, построят ли новую», — возмутилась женщина.

Мнения разделились

Большая часть опрошенных в парке была категорически против строительства, но были и те, кто радовался возможности посещать церковь чаще.

«У нас церквей-то в Приокском нет. Хотелось бы молиться чаще, возраст такой. Ездим до Канищева в Пасху раз в год, а за делами и забываешь о Боге», — поделилась пожилая рязанка Вера.

Были те, кто поддерживал любое строительство, считая, что это может привести к благоустройству территории и улучшению качества жизни в районе. Часть молодежи, например, отмечала, что нечасто гуляет в парке, но если его благоустроят, это станет отличным местом для отдыха. Они мечтали о большем количестве детских площадок, удобных скамейках и красивых аллеях — построят ли при этом церковь им было неважно.

Некоторые жители выражали надежду, что наличие храма в парке может способствовать улучшению культуры и безопасности в районе. Они заявили, что храм может стать центром общественной жизни, где будут проводиться различные мероприятия, лекции и мастер-классы.

«Если церковь будет активно участвовать в жизни района, это может сделать наш парк более чистым и приятным для посещения», — сказала одна из местных жительниц, которая сама подрабатывала в храме на Семашко и видела, как прихожане заботятся о территории.

Были и противники строительства. Они боялись, что если церковь займет землю и «понаставит заборов», это ухудшит ситуацию с доступом к парку.

«В центре города активно развивают инфраструктуру, а у нас остаются только пни и грязь», — отметил житель Приокского Алексей. Он подчеркнул, что это единственный парк в районе, и гулять больше негде.

«Мы хотим освещения, благоустройства, чистоты и тишины, а не долгого строительства, которое может быть заброшено. А потом еще и прям под окнами колокола будут звонить — перспектива сомнительная», — добавила спутница Алексея.

Некоторые местные жители считали, что в парке нужно больше крытых беседок и, может, обновление недавно построенного комплекса для трюков на скейтах, который уже стал ржавым.

Категорически против строительства выступали те, кто помнил, что 14 лет назад уже пытались забрать эту землю под храм.

«Парк должен оставаться парком, а не превращаться в церковную собственность. Если кто-то верит в Бога, им не нужен посредник. Не надо забирать землю у молодежи и стариков, гулять на свежем воздухе негде», — сказал один из активистов.

Некоторые жители отмечали положительный опыт других районов, где храмы были построены с учетом благоустройства окружающей территории, но активно за строительство под окнами не высказывались.

«При строительстве Церкви Иоанна Кронштадтского, например, сделали все очень хорошо, и теперь мамы с детьми чувствуют себя безопаснее. У меня недалеко живут знакомые, там освещение хоть работает вечерами, не то что у нас — хулиганов вечерами много. Сюда бы фонари работающие — уже было бы хорошо», — сказала рязанка Олеся.

Она предложила, чтобы строительство храма шло в связке с улучшением всего парка, высадкой деревьев и созданием комфортной среды для отдыха.

«Если приход будут заботиться о территории, это может стать отличным примером для других», — добавила она.