Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 332
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 332
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 254
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 914
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Власти Рязани отказались от идеи строить храм в парке Гагарина
В газете «Рязанские ведомости» опубликовали постановление от 14 ноября, которое отменяет документ, принятый в январе 2025 года. В нем выдавалось разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью около пяти тысяч м2 на территории парка Гагарина на улице Октябрьской. Запрашивался вид использования — осуществление религиозных обрядов.

Отмечается, что решение об отмене приняли, учитывая акт проверки соблюдения требований градостроительного законодательства главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 21 октября 2025 года. О конкретных выявленных недостатках не сообщается.

Ранее редакция РЗН. Инфо писала материал о планах на строительство храма в парке Гагарина. Жители Приокского высказались о строительстве церкви, мнение было неоднозначным — о нем можно прочитать здесь.