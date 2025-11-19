Власти Рязани отказались от идеи строить храм в парке Гагарина

В газете «Рязанские ведомости» опубликовали постановление от 14 ноября, которое отменяет документ, принятый в январе 2025 года. В нем выдавалось разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью около пяти тысяч м2 на территории парка Гагарина на улице Октябрьской. Запрашивался вид использования — осуществление религиозных обрядов.

Власти Рязани отказались от идеи строить храм в парке Гагарина. В газете «Рязанские ведомости» опубликовали постановление от 14 ноября, которое отменяет документ, принятый в январе 2025 года.

В нем выдавалось разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью около пяти тысяч м2 на территории парка Гагарина на улице Октябрьской. Запрашивался вид использования — осуществление религиозных обрядов.

Отмечается, что решение об отмене приняли, учитывая акт проверки соблюдения требований градостроительного законодательства главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 21 октября 2025 года. О конкретных выявленных недостатках не сообщается.

Ранее редакция РЗН. Инфо писала материал о планах на строительство храма в парке Гагарина. Жители Приокского высказались о строительстве церкви, мнение было неоднозначным — о нем можно прочитать здесь.