В Рязани определили подрядчика для благоустройства ЦПКиО

В Рязани определили подрядчика для благоустройства ЦПКиО. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Согласно тендеру, благоустройством ЦПКиО займется ООО «ТехноГрупп». Сроки выполнения работ — до15 августа 2026 года. Согласно документации, «ТехноГрупп» за 245,7 миллиона рублей обустроит на территории видеонаблюдение, выложит плитку, выполнит монтаж систем электроснабжения и декоративной подсветки деревьев. Также в ЦПКиО появятся по индивидуальным эскизам в едином стиле 47 парковых скамеек, 28 урн, 10 велопарковок, 11 навигационных указателей и теневой навес для площадки выгула собак. Кроме того, в парке строят разноуровневую детскую площадку. Ее завершат до конца лета.

