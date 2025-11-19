Цена на благоустройство ЦПКиО снизилась, срок сократили на полтора месяца

Цена на благоустройство ЦПКиО в Рязани снизилась, сроки выполнения работ перенесли с 30 сентября на 15 августа 2026 года. Соответствующий тендер объявили на сайте госзакупок, отменив более ранний. Цена работ снизилась с 260 миллионов на 254,6 миллиона рублей. Согласно документам, состав работ остался тем же. Подрядчик подготовит территорию: вырубит деревья и другую растительность, демонтирует урны, скамейки, детские объекты, ограждения, стенды, ворота и освещение, разберет тротуары и бортовые камни.

Планируется обновить электроснабжение, установить светильники, сигнальные знаки, декоративную подсветку деревьев, выполнить укладку покрытий, обустроить велопарковки, установить урны, скамейки, площадки для выгула собак, препятствий и туннелей.

Также высадят деревья, кусты, газон, цветы, создадут клумбы и улучшат почву. Появятся информационные стенды, калитки и видеокамеры.

Заказчик — управление ЖКХ горадминистрации.