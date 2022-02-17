Депутаты поддержали передачу земли для строительства поликлиники в Дашково-Песочне

Планируется, что здание будет рассчитано на 1200 посещений в смену.

В четверг, 17 февраля, на комитете по градостроительству и землепользованию, депутаты поддержали передачу земли для строительства поликлиники в Дашково-Песочне.

Земельный участок площадью 3,3 га расположен в границах улиц Сережина гора и Песоченская.

Планируется, что здание будет рассчитано на 1200 посещений в смену. До этого размещения поликлиники рассматривалось несколько вариантов, в том числе земельные участки в ведении УФСБ и Минобороны России. Однако правообладатели оказались заинтересованы в использовании земли и дальше. Еще один участок не подошел для строительства поликлиники из-за небольшой территории.

На заседании отметили, что участок не благоустроен и частично занят зелеными насаждениями.

Вопрос о передаче земли вынесли на рассмотрение гордумы.