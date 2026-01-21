В рязгордуме обсудили помощь многодетным семьям с бесплатными участками

21 января на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы обсудили актуализацию списка земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям. С докладом выступил начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Александр Маршанцев, сообщила корреспондент РЗН. инфо.

По словам Маршанцева, в обновленный перечень включены 110 участков, расположенных в районе села Букрино, поселка Варские Рязанского района и села Пальные Рыбновского района. Из предыдущего списка исключили 425 территорий, уже переданных семьям в 2024 году.

При этом 11 участков, от которых семьи отказались в 2025 году, возвращены в резерв и снова доступны для выдачи.

Глава Рязани Татьяна Панфилова обратила внимание на несоответствие между числом нуждающихся и наличием земли.

«На учете сейчас больше 1,8 тысяч многодетных семей, а свободных участков — чуть больше ста. Что мы будем с этим делать», — спросила Панфилова.

В ответ Маршанцев сообщил, что проект межевания новых участков уже подготовлен, проектировщик устраняет замечания и технические ошибки. Планируется создание 2 172 новых земельных участков, под проект межевания выделено 266 га в Варских.

Депутаты также задали вопросы о состоянии инфраструктуры для подъезда к бесплатной земле для многодетных. В горадминистрации пояснили, что в поселке Варские дороги временно укрепляют щебнем, а капитальное строительство автодорог запланировано на 2029 год. Подключение к электросетям и газификация возможны только после возведения жилого дома и осуществляются по инициативе самих собственников.

Депутат Елена Волкова предложила рассмотреть возможность привлечения застройщиков к помощи многодетным семьям.

«В других регионах строительные компании при поддержке администраций снижают стоимость домов. Участки дают бесплатно, но построиться — дорогое удовольствие, и многим это не по карману. Выдача бесплатных участков создана для решения демографической проблемы, чтобы стимулировать рождаемость, хотелось бы, чтобы подходили к помощи комплексно», — отметила она.

Напомним, рязанские многодетные семьи жаловались на получение участков на заболоченных территориях без дорог, воды и коммуникаций. После критики губернатора Павла Малкова, назвавшего такую практику недопустимой, власти пообещали провести осушение земель и улучшить транспортную доступность.