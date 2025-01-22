К участкам на болотах для рязанских многодетных проведут дорогу и осушат землю

В поселке Варские восстановят советские мелиоративные каналы.

Многодетным семьям, которым выдали участки на болотах в поселке Варские, сделают насыпную дорогу и осушат лес, восстановив советские мелиоративные каналы. Об этом стало известно в среду, 22 января, на комитете гордумы по экономразвитию.

В своем докладе и.о. начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений горадминистрации Ольга Кашаева рассказала, что в 2024 году многодетным семьям предоставили 348 участков, 337 из которых в поселке Варские. От пяти участков многодетные семьи отказались.

В 2025 году многодетным рязанским семьям запланировали выдать 525 земельных участков.

На комитете прозвучал вопрос по поводу транспортной доступности к выдаваемым землям от депутата от КПРФ Лилии Кривцовой. Кашаева начала отвечать, что подъехать к этим участкам можно, но в поселке Варские отдельно прорабатываются вопросы по инфраструктуре.

Продолжил начальник управления капитального строительства мэрии Сергей Клепиков. Он рассказал, что накануне прошло совещание в правительстве по этому вопросу. По его словам, там решили сделать насыпную подъездную дорогу к местам, где выдаются участки для многодетных.

«Сейчас дорога в грунте. Если мы сделаем сейчас асфальт, а многодетные будут строить дома, дорога будет вся разбита», — отметил Клепиков.

Он также рассказал, что среди возможных решений по подтоплению было строительство дамбы. Но от этого чиновники отказались, потому что эксперты опасались затопления соседних участков, в том числе территорий Аэрокосмической долины.

На совещании предложили другой выход: вернуться к расчистке мелиоративных каналов в лесах, которые в перестройку забросили.

«Основная часть воды идет с Мещеры, а не с Оки. Восстановим карты каналов, которые были сделаны в СССР, и устраним запруды и болота», — рассказал Клепиков.

Кроме того, на комитете озвучили, что планируется обеспечить водоснабжение на территории за счет рязанского застройщика.

Депутат от ЛДПР Максим Мустафин поинтересовался, почему рязанцы отказались от пяти участков. Ольга Кашаева предположила, что отказ был связан с тем, что многодетные семьи хотят получить участки в Варских или решили ждать денежную компенсацию.

«Это их право. Мы не можем им в этом оказать», — подчеркнула она.

Напомним, многодетные рязанские семьи рассказывали РЗН. Инфо, что им выдали участки на подтапливаемых территориях и болотах. При этом осушения заболоченных территорий не производилось. Дороги, электросетей, водоснабжения или канализации на участках нет. Редакции объяснили в горадминистрации, что в поселке Варские к декабрю рязанцам выдали 506 участков из 811. Из них только 55 находятся в зоне сильного подтопления, 144 в зоне умеренного подтопления.

Губернатор Павел Малков заявил на своей прямой линии, что выдавать участки на болотах — недопустимо, в горадминистрации запланировали работы по подсыпке грунта и устройству водоотведения.

После этого власти пообещали многодетным семьям инфраструктуру, но конкретные сроки стриотельства и способы решения проблемы не называли.