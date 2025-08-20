Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
19°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.90 / 80.40 20/08 13:45
Нал. EUR 94.20 / 94.50 20/08 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
731
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 860
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 757
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани выделили 20 млн на проект межевания участков для многодетных семей
Согласно документации, ориентировочная площадь земельного участка — 266 га. Подрядчик должен будет подготовить карту планировочной структуры территории с отображением границ участков. Обоснование границ зон размещения капитальных объектов, схемы организации транспортного и пешеходного движения, а также улично-дорожной сети должны быть подробно проработаны с учетом существующих и прогнозных потребностей. Кроме того, в проекте должен быть обеспечен минимальный уровень инфраструктуры и доступности для населения.

В Рязани выделили 19 миллионов 800 тысяч на проект планировки и межевания земельных участков для многодетных семей в Варских. Соответствующий тендер разметили на сайте госзакуопк.

Согласно документации, ориентировочная площадь земельного участка — 266 га.

Подрядчик должен будет подготовить карту планировочной структуры территории с отображением границ участков. Обоснование границ зон размещения капитальных объектов, схемы организации транспортного и пешеходного движения, а также улично-дорожной сети должны быть подробно проработаны с учетом существующих и прогнозных потребностей. Кроме того, в проекте должен быть обеспечен минимальный уровень инфраструктуры и доступности для населения.

Заказчик — управление капитального строительства администрации Рязани. Срок сдачи проекта — 25 декабря 2025 года.

Напомним, многодетные рязанские семьи рассказывали РЗН. Инфо, что им выдали участки на подтапливаемых территориях и болотах в Варских. При этом осушения заболоченных территорий не производилось. Дороги, электросетей, водоснабжения или канализации на участках нет.

Губернатор Павел Малков заявлял, что выдавать земельные участки на болотах — недопустимо.

Позднее стало известно, что многодетным семьям, которым выдали участки на болотах в поселке Варские, сделают насыпную дорогу и осушат лес, восстановив советские мелиоративные каналы.

Фото: документы госзакупок.