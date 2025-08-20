В Рязани выделили 20 млн на проект межевания участков для многодетных семей

Согласно документации, ориентировочная площадь земельного участка — 266 га. Подрядчик должен будет подготовить карту планировочной структуры территории с отображением границ участков. Обоснование границ зон размещения капитальных объектов, схемы организации транспортного и пешеходного движения, а также улично-дорожной сети должны быть подробно проработаны с учетом существующих и прогнозных потребностей. Кроме того, в проекте должен быть обеспечен минимальный уровень инфраструктуры и доступности для населения.

В Рязани выделили 19 миллионов 800 тысяч на проект планировки и межевания земельных участков для многодетных семей в Варских. Соответствующий тендер разметили на сайте госзакуопк.

Заказчик — управление капитального строительства администрации Рязани. Срок сдачи проекта — 25 декабря 2025 года.

Напомним, многодетные рязанские семьи рассказывали РЗН. Инфо, что им выдали участки на подтапливаемых территориях и болотах в Варских. При этом осушения заболоченных территорий не производилось. Дороги, электросетей, водоснабжения или канализации на участках нет.

Губернатор Павел Малков заявлял, что выдавать земельные участки на болотах — недопустимо.

Позднее стало известно, что многодетным семьям, которым выдали участки на болотах в поселке Варские, сделают насыпную дорогу и осушат лес, восстановив советские мелиоративные каналы.

