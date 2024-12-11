Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-2°
Чтв, 12
-2°
Птн, 13
-5°
ЦБ USD 103.27 3.24 12/12
ЦБ EUR 108.56 2.36 12/12
Нал. USD 102.95 / 102.00 11/12 18:25
Нал. EUR 108.00 / 108.00 11/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
13 722
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
13 791
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
16 277
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
20 479
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Малков ответил на вопрос рязанца о пробках на платном путепроводе в Соколовке
В студию дозвонился рязанец, который рассказал о километровых очередях на путепроводе. Губернатор сообщил, что администрация города выиграла несколько судов у собственника. Поэтому в ближайшее время там должен появиться «бесконтактный проезд».

В среду, 11 декабря, во время прямой линии губернатор региона Павел Малков ответил на вопрос о пробках платном путепроводе в Соколовке.

В студию дозвонился рязанец, который рассказал о километровых очередях на путепроводе.

Губернатор сообщил, что администрация города выиграла несколько судов у собственника. Поэтому в ближайшее время там должен появиться «бесконтактный проезд».

«Проблема серьезная, но быстрого решения нет. Работа по условиям будет проводиться, если с собственником не получится договориться, будем искать место для альтернативной дороги», — сообщил Малков.

Напомним, мэр Рязани Виталий Артемов заявил, что вопрос о безостановочном проезде на платном путепроводе в Рязани решается. По его словам, в 2017 году собственник платного путепровода должен был организовать безостановочный проезд, но не сделал этого.

В 2023 году администрация Рязани через суд требовала сделать проезд в часы пик на путепроводе в Рязани свободным.

В апреле 2024 года суд обязал собственника платного путепровода обеспечить свободный проезд в часы пик.

Он пытался обжаловать решение, но у него не получилось — в ноябре суд вновь постановил обеспечить безостановочный проезд.