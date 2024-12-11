Малков ответил на вопрос рязанца о пробках на платном путепроводе в Соколовке

В студию дозвонился рязанец, который рассказал о километровых очередях на путепроводе. Губернатор сообщил, что администрация города выиграла несколько судов у собственника. Поэтому в ближайшее время там должен появиться «бесконтактный проезд».

В среду, 11 декабря, во время прямой линии губернатор региона Павел Малков ответил на вопрос о пробках платном путепроводе в Соколовке.

В студию дозвонился рязанец, который рассказал о километровых очередях на путепроводе.

Губернатор сообщил, что администрация города выиграла несколько судов у собственника. Поэтому в ближайшее время там должен появиться «бесконтактный проезд».

«Проблема серьезная, но быстрого решения нет. Работа по условиям будет проводиться, если с собственником не получится договориться, будем искать место для альтернативной дороги», — сообщил Малков.

Напомним, мэр Рязани Виталий Артемов заявил, что вопрос о безостановочном проезде на платном путепроводе в Рязани решается. По его словам, в 2017 году собственник платного путепровода должен был организовать безостановочный проезд, но не сделал этого.

В 2023 году администрация Рязани через суд требовала сделать проезд в часы пик на путепроводе в Рязани свободным.

В апреле 2024 года суд обязал собственника платного путепровода обеспечить свободный проезд в часы пик.

Он пытался обжаловать решение, но у него не получилось — в ноябре суд вновь постановил обеспечить безостановочный проезд.