В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при обрушении дома в Рязани
По данным медиков, мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии. Напомним, утром 21 января в частном доме, расположенном на улице 12-й район в Борках, по предварительной информации, произошел хлопок из-за утечки бытового газа. Дом обрушился. Пострадал мужчина 1987 года рождения.
В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при обрушении дома в Рязани. Комментарий редакции РЗН. инфо предоставили в пресс-службе регионального минздрава.
По данным медиков, мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии.
Напомним, утром 21 января в частном доме, расположенном на улице 12-й район в Борках, по предварительной информации, произошел хлопок из-за утечки бытового газа.
Дом обрушился. Пострадал мужчина 1987 года рождения.