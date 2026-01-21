В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при обрушении дома в Рязани

По данным медиков, мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии. Напомним, утром 21 января в частном доме, расположенном на улице 12-й район в Борках, по предварительной информации, произошел хлопок из-за утечки бытового газа. Дом обрушился. Пострадал мужчина 1987 года рождения.