Установлена личность пострадавшего при обрушении дома в Рязани

ЧП случилось утром 21 января в частном доме, расположенном на улице 12-й район в Борках. По предварительной информации следкома, произошел хлопок из-за утечки бытового газа.

Установлена личность пострадавшего при обрушении дома в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В результате дом обрушился. Пострадал мужчина 1987 года рождения. Его доставили в медучреждение.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.

СК проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что ЧП произошло в 5:27 21 января. Жертв нет. На месте работают сотрудники МЧС и других оперативных служб. Появились кадры с места происшествия.