Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 2026 18:11
1 249
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
795
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 598
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 567
В Рязани из-за «взрыва» газа обрушился дом, есть раненый
Инцидент произошел утром в районе поселка Борки. Обрушился частный жилой дом. По предварительной информации опергруппы, жертв нет, хозяин дома доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и других оперативных служб. Предварительно, причиной происшествия стал взрыв бытового газа.

В Рязани из-за «взрыва» газа обрушился дом, есть раненый. Об этом сообщили в региональной опергруппе.

Инцидент произошел утром 21 января в районе поселка Борки. Обрушился частный жилой дом.

По предварительной информации опергруппы, жертв нет, хозяин дома доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и других оперативных служб.

Предварительно, причиной происшествия стал взрыв бытового газа.