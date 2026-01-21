В Рязани из-за «взрыва» газа обрушился дом, есть раненый
Инцидент произошел утром в районе поселка Борки. Обрушился частный жилой дом. По предварительной информации опергруппы, жертв нет, хозяин дома доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и других оперативных служб. Предварительно, причиной происшествия стал взрыв бытового газа.
