В Рязани из-за «взрыва» газа обрушился дом, есть раненый

Инцидент произошел утром в районе поселка Борки. Обрушился частный жилой дом. По предварительной информации опергруппы, жертв нет, хозяин дома доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и других оперативных служб. Предварительно, причиной происшествия стал взрыв бытового газа.