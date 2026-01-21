Появились кадры с места обрушения дома в Рязани
Инцидент произошел 21 января в 05:27 минут. На месте обрушения дома работают 15 единиц техники, 45 человек личного состава. Спасен один человек. Ранее в опергруппе сообщили, что взрыв газа произошел в районе поселка Борки. Хозяин дома доставлен в больницу.
В СК сообщили, что пострадал мужчина 1987 года рождения.