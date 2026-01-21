Репортаж с места обрушившегося в Рязани дома

Утром, в 05:27, 21 января, жителей поселка Борки в Рязани разбудил громкий звук. На улице 12-й район обрушился частный жилой дом. На место выезжали сотрудники МЧС, следственного комитета и других оперативных групп. По предварительной информации, причина происшествия — хлопок бытового газа. Хозяина дома — мужчину 1987 года рождения — доставили в больницу. Журналист РЗН. Инфо посетила место происшествия. Сориентироваться в поселке ей помогли жители.

Журналист РЗН. Инфо посетила место происшествия. Сориентироваться в поселке ей помогли жители.

По их словам, обрушившийся дом в 12-м районе Борок располагался на некоторой возвышенности, поэтому ранее его было видно издалека. Теперь ничего похожего на «двухэтажное красивое жилье» не сталось. От дома осталась большая куча кирпичей, кусков бетона и линолеума, разбитые деревянные конструкции. Также среди этого мусора можно заметить подушки, полотенца, некоторые вещи, обувь, москитную сетку. От дома, стоявшего еще вчера, ничего не осталось, но внимание привлекает покосившийся под весом бетона забор. По нему можно определить, где заканчивался участок хозяина.

Соседние здания сильно не пострадали, кроме расположенной близко двухэтажки. Там придется менять все окна. От хлопка они пришли в негодность. Кроме того, на участке пострадали все теплицы. Также на крышу соседней двухэтажки «прилетела» часть кирпичей от обрушившегося жилья. Сотрудники оперативных служб успели их убрать, когда работали над завалами.

По словам соседей, в течение дня в районе Борки не было света. Но электроснабжение восстановили около четырех-пяти часов вечера.

Обломки дома перекрыли дорогу, которой пользовались жители для выезда и въезда. Пока бетонные куски и кирпичи остаются здесь, автомобилисты вынуждены искать пути объезда.

Также местные жители рассказали, что пострадавший мужчина построил разрушившийся дом самостоятельно, в нем он жил один. По словам соседей, жилье был совсем новым, только недавно завершились работы. Рязанцы даже не уверены, успел ли мужчина завершить ремонт внутри.