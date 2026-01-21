Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.52 -0.3 22/01
ЦБ EUR 90.72 -0.48 22/01
Нал. USD 78.01 / 77.70 21/01 18:20
Нал. EUR 90.70 / 92.20 21/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 424
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
838
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 708
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 767
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Репортаж с места обрушившегося в Рязани дома
Утром, в 05:27, 21 января, жителей поселка Борки в Рязани разбудил громкий звук. На улице 12-й район обрушился частный жилой дом. На место выезжали сотрудники МЧС, следственного комитета и других оперативных групп. По предварительной информации, причина происшествия — хлопок бытового газа. Хозяина дома — мужчину 1987 года рождения — доставили в больницу. Журналист РЗН. Инфо посетила место происшествия. Сориентироваться в поселке ей помогли жители.

Утром, в 05:27, 21 января, жителей поселка Борки в Рязани разбудил громкий звук. На улице 12-й район обрушился частный жилой дом. На место выезжали сотрудники МЧС, следственного комитета и других оперативных групп. По предварительной информации, причина происшествия — хлопок бытового газа. Хозяина дома — мужчину 1987 года рождения — доставили в больницу.

Журналист РЗН. Инфо посетила место происшествия. Сориентироваться в поселке ей помогли жители.

По их словам, обрушившийся дом в 12-м районе Борок располагался на некоторой возвышенности, поэтому ранее его было видно издалека. Теперь ничего похожего на «двухэтажное красивое жилье» не сталось. От дома осталась большая куча кирпичей, кусков бетона и линолеума, разбитые деревянные конструкции. Также среди этого мусора можно заметить подушки, полотенца, некоторые вещи, обувь, москитную сетку. От дома, стоявшего еще вчера, ничего не осталось, но внимание привлекает покосившийся под весом бетона забор. По нему можно определить, где заканчивался участок хозяина.

Соседние здания сильно не пострадали, кроме расположенной близко двухэтажки. Там придется менять все окна. От хлопка они пришли в негодность. Кроме того, на участке пострадали все теплицы. Также на крышу соседней двухэтажки «прилетела» часть кирпичей от обрушившегося жилья. Сотрудники оперативных служб успели их убрать, когда работали над завалами.

По словам соседей, в течение дня в районе Борки не было света. Но электроснабжение восстановили около четырех-пяти часов вечера.

Обломки дома перекрыли дорогу, которой пользовались жители для выезда и въезда. Пока бетонные куски и кирпичи остаются здесь, автомобилисты вынуждены искать пути объезда.

Также местные жители рассказали, что пострадавший мужчина построил разрушившийся дом самостоятельно, в нем он жил один. По словам соседей, жилье был совсем новым, только недавно завершились работы. Рязанцы даже не уверены, успел ли мужчина завершить ремонт внутри.